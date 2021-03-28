شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إصدار 420 مليون فاتورة استهلاك سنويا والأخطاء البسيطة واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تصدر سنويا ما يقرب من 420 مليون فاتورة استهلاك شهرية، مؤكدا أن نسبة الأخطاء فى الفواتير واردة ولكنها أصبحت غير ملموسة.

وقال حمزة، إنه لا يمكن إنكار وجود أخطاء ويجب الاعتراف بها، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تصدر شهريا ما يقرب من 35 مليون فاتورة استهلاك كهرباء، مؤكدا أنه يتم مراجعتها بدقة قبل وصولها للمواطن ولكن هذا لا يعني عدم وجود أي أخطاء.

و تابع حمزة، أنه لا يمكن لأى شخص إنكار وجود أخطاء بفواتير استهلاك الكهرباء، خاصة وأن العنصر البشري مازال له دور في إصدار الفاتورة و مراجعتها، لافتا إلى أن أخطاء الفواتير اختفت بنسبة كبيرة خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد والاعتماد على التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء.

وأوضح حمزة، أن مشاكل فواتير الاستهلاك لن تنتهى بشكل جذرى الا بعد ميكنة القطاع بالكامل وانتهاء تدخل العنصر البشري في عملية تسجيل و اصدار فاتورة الكهرباء، موضحا أن الوزارة حريصة على تلقى كافة شكاوى المواطنين و العمل على حلها فى اسرع وقت و بأفضل نتيجة.

وأشار حمزة، إلى أن برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك ، كما أنه يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.