شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط": المرأة المصرية تمثل 43% من الأطباء و92% من طاقم التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير حديث لها، أن المرأةَ تمثل فى مصر حوالي 43% من الأطباء البشريين، و92% من طاقم التمريض الذين يعملون فى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأكد التقرير أن المرأةُ كانت من ضمن شهداءِ الوطن في المواجهةِ الصعبة مع وباء كورونا ومثلت نحو 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة، فى تأكيدٍ جديد على استعدادِ المرأةِ المصرية الدائم بقوتها وصلابتها المعهودة على مر العصور للعطاء والتضحية بالغالي والنفيس في سبيلِ رفعة هذه الوطن.

وأضافت التقرير أنه في ظل أزمة كورونا نجد أن المرأةَ كانت أكثرَ فئاتِ المجتمع تأثرًا؛ فحسب التقارير العالمية، فالنساءَ يشكلن 70% ما يضعُ عليهن عبء في رعاية المرضى؛ ويجعلهن أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس.