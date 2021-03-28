​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 54 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة ستسيّر رحلاتها إلى 54 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 5 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسيّر رحلاتها غدًا بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، أربيل، أنجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، أمستردام، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، فيينا، برشلونة، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا)، و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و4 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

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