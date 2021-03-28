شكرا لقرائتكم خبر عن «مصادر»: «أحد القطارين وصل قبل موعده بأكثر من ١٥ دقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت حركة القطارات بالوجه القبلى بدءًا من الثامنة من صباح أمس، بعد توقف استمر لنحو ٢٠ ساعة، وذلك بسبب حادث تصادم قطارى طهطا، ظهر أمس الأول. وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن عودة حركة القطارات على خط «القاهرة السد العالى» بالخطين الطالع والنازل، مشيرة إلى انتظام حركة القطارات بجميع الخطوط وصلاحية أنظمة التشغيل على جميع خطوط الشبكة. ورفعت هندسة السكة الحديد العربات والجرار، وركبت قضبانًا جديدة بدلًا من القديمة التى تحطمت بالكامل نتيجة الحادث، واستدعت السكة الحديد شركة جنرال إلكتريك لمعاينة الجرار المتسبب فى الحادث بالقطار رقم 2011 وذلك لانتشال وتفريغ البيانات من جهاز التشغيل لتحديد سرعة القطار وقت وقوع الحادث، ومعرفة أسباب تجاوز السيمافورات، كما تم استدعاء مسؤولى شركة «تاليس» الإسبانية التى تشرف على كهربة الإشارات فى المنطقة الواقعة فى نطاق الحادث والتى تبلغ مسافتها ١٢ كيلو مترا من طهطا إلى المراغة وتم تسليمها ودخولها الخدمة فى ديسمبر الماضى، وذلك لمعرفة أسباب تجاوز القطار السيمافورات خاصة أن وحدة التحكم فى هذه المنطقة إلكترونية لا تعتمد على العنصر البشرى.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر رسمية إنه وفقًا لخط سير القطارين ومن خلال جدول التشغيل الرسمى فإن القطار المكيف وصل إلى موقع الحادث قبل موعده بـ ١٥ دقيقة، حيث كان موعد خط سير القطار الأول 157 المميز من سوهاج الساعة ١١:١٥ دقيقة، ويتوقف فى محطة المراغة الساعة ١١:٣٣ دقيقة ثم يصل إلى مدينة طهطا التى تبعد عن موقع الحادث بـ٣ كيلو مترات الساعة ١١:٤٩ دقيقة، فى الوقت الذى يتحرك القطار الثانى من سوهاج الساعة ١١:٣٥ دقيقة ليصل محطة المراغة الساعة ١١:٥٠ دقيقة، ومخطط أن يصل طهطا الساعة ١٢:٠٥ دقائق، وهو ما يوضح أن هناك ١٦ دقيقة تفصل بين القطارين، فى موقع الحادث.

وأوضحت مصادر أن وقت الحادث الذى حددته السكة الحديد فى بيانها وهو ١١:٤٤ دقيقة فى مدينة الصوامعة (بين محطتى المراغة وطهطا»، والتساؤل: كيف تجاوز القطار المكيف السرعة ووصل قبل موعده بأكثر من ١٥ دقيقة؟

كما يكشف خط السير أن القطار المكيف يتجاوز المميز فى محطة طما نظرا لأنه يتوقف فى محطات المحافظات فقط فى الوقت الذى يتوقف القطار المميز فى المراكز بين المدن. وأوضحت مصادر أن المسافة بين محطة المراغة وطهطا ١٢ كيلو مترا وهذه المسافة تعمل بنظام الإشارات الحديث والذى يوقف القطارات فورًا فى حالة تعطل أحد القطارات، وفى كل الأحوال فإن القطار كان مقررًا له الوقوف بعد ٣ كيلو مترات من موقع الحادث.