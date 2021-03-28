شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في المدن والعواصم العربية اليوم الأحد 28 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية جدول مواقيت الصلاة فى المدن والعواصم العربية اليوم الأحد 28 مارس 2021، والذى أعدته هيئة المساحة المصرية، ويوضح الجدول المذكور مواعيد صلاة المسلمين عن اليوم الأحد، ويُظهر الجدول موعد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وأيضًا موعد شروق الشمس قرين كل من المدن والعواصم العربية المذكورة فى الجدول.

ويعرض الجدول التالي المنشور على موقع دار الافتاء المصرية مواعيد الصلاة في عواصم الدول العربية وعدد من المدن العربية عن اليوم 28 مارس 2021.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء ابوظبى 04:56 06:18 12:28 03:55 06:37 07:51 الدوحة 04:06 05:30 11:39 03:07 05:49 07:03 الرياض 04:26 05:49 11:58 03:26 06:08 07:22 الكويت 04:16 05:42 11:53 03:23 06:04 07:22 المدينة المنورة 04:55 06:17 12:27 03:54 06:36 07:50 المنامة 04:09 05:33 11:43 03:11 05:53 07:08 دبى 04:51 06:14 12:24 03:52 06:34 07:48 صنعاء 04:44 06:01 12:08 03:28 06:15 07:25 طهران 04:22 05:56 12:09 03:41 06:23 07:46 عدن 04:42 05:59 12:05 03:21 06:11 07:20 مسقط 04:40 06:02 12:11 03:38 06:20 07:33 مكة المكرمة 04:57 06:17 12:26 03:51 06:34 07:47

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مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية اليوم الأحد 28 مارس

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