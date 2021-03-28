شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالرزاق: شهر شعبان الحساب الختامي للعام كله وترفع فيه جميع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالرزاق، الداعية الإسلامي، إن شهر شعبان هو الحساب الختامي للعام كله حيث ترفع فيه جميع الأعمال، مضيفا خلال لقائه مع برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، أن شهر شعبان تدريب فعلي وتمهيد لصيام رمضان.

وأوضح عبدالرازق أن شهر شعبان له منزلة كبيرة عند النبى (ص) والعرب جميعاً، وكان النبى يصوم شهر شعبان لأن الخير فيه متشعب، والعرب كانوا يسمون الشهور بأسماء إما لزمانها أو مكانتها.

وتابع: «النبي قال عن شهر شعبان (ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم)».

وأضاف: «ما أجمل قيام الليل في الثلث الأخير حيث ينزل الله جل جلاله إلى سماء الدنيا وينادى هل من تائب اغفر له هل من داعى فأجيب دعاءه».

واستطرد قائلا: «أفضل عبادة نستقبل بها رمضان هي سلامة القلب، حيث قال النبى (ص) أهل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان، ومخموم في اللغة العربية يعنى الكنس، بمعنى أنك لازم تكنس من قلبك الحقد والغل والبغضاء والشحناء».