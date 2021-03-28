شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية اليوم الأحد 28 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 مارس 2021 في جميع المدن المصرية، والتي قامت باعدادها الهيئة العامة للمساحة المصرية، ويوضح الجدول مواعيد صلاة المسلمين اليوم الأحد، ويُظهر الجدول مواعيد الصلاة الخمس المفروضة على المسلمين وكذلك موعد شروق الشمس في المدن المصرية المحددة.

ويعرض الجدول المنشور على موقع دار الافتاء المصرية مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية المختلفة عن اليوم 28 مارس 2021.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 04:22 ص 05:49 ص 12:00 م 03:30 م 06:11 م 07:29 م الأسكندرية 04:26 ص 05:54 ص 12:05 م 03:36 م 06:17 م 07:36 م طنطــا 04:22 ص 05:50 ص 12:01 م 03:32 م 06:12 م 07:31 م المنصورة 04:20 ص 05:49 ص 11:59 ص 03:30 م 06:11 م 07:30 م الزقـازيق 04:20 ص 05:48 ص 11:59 ص 03:30 م 06:10 م 07:29 م أسيــوط 04:26 ص 05:51 ص 12:00 م 03:29 م 06:11 م 07:26 م سـوهاج 04:24 ص 05:49 ص 11:58 ص 03:27 م 06:08 م 07:24 م بنى سويف 04:24 ص 05:50 ص 12:01 م 03:31 م 06:12 م 07:29 م المنـيـا 04:26 ص 05:52 ص 12:02 م 03:32 م 06:13 م 07:29 م قـــنا 04:21 ص 05:45 ص 11:54 ص 03:23 م 06:04 م 07:19 م أســوان 04:22 ص 05:45 ص 11:53 ص 03:21 م 06:03 م 07:16 م مطـروح 04:36 ص 06:05 ص 12:16 م 03:47 م 06:28 م 07:47 م الغردقـة 04:15 ص 05:40 ص 11:50 ص 03:19 م 06:00 م 07:16 م الخارجـة 04:31 ص 05:55 ص 12:04 م 03:32 م 06:14 م 07:28 م الإسماعيلية 04:17 ص 05:45 ص 11:56 ص 03:27 م 06:07 م 07:26 م دميـاط 04:18 ص 05:47 ص 11:58 ص 03:29 م 06:09 م 07:29 م السـلوم 04:44 ص 06:13 ص 12:24 م 03:55 م 06:36 م 07:55 م نويـبع 04:10 ص 05:36 ص 11:46 ص 03:16 م 05:57 م 07:15 م حلايــب 04:09 ص 05:30 ص 11:38 ص 03:04 م 05:47 م 07:00 م شرم الشيخ 04:12 ص 05:38 ص 11:48 ص 03:17 م 05:58 م 07:15 م الفـيــوم 04:25 ص 05:51 ص 12:02 م 03:32 م 06:13 م 07:30 م 06-أكتوبر 04:23 ص 05:51 ص 12:01 م 03:32 م 06:12 م 07:30 م كفر الشيخ 04:22 ص 05:50 ص 12:01 م 03:32 م 06:13 م 07:32 م الحامول 04:21 ص 05:49 ص 12:00 م 03:31 م 06:12 م 07:31 م بلطيم 04:21 ص 05:50 ص 12:01 م 03:31 م 06:12 م 07:32 م طابا 04:10 ص 05:37 ص 11:48 ص 03:18 م 05:58 م 07:16 م راس سدر 04:17 ص 05:44 ص 11:54 ص 03:25 م 06:05 م 07:23 م الطـــور 04:15 ص 05:41 ص 11:51 ص 03:20 م 06:01 م 07:18 م دهب 04:11 ص 05:37 ص 11:47 ص 03:17 م 05:58 م 07:14 م ابوزنيمة 04:16 ص 05:42 ص 11:53 ص 03:23 م 06:04 م 07:21 م راس غارب 04:16 ص 05:42 ص 11:52 ص 03:21 م 06:02 م 07:19 م القصير 04:14 ص 05:38 ص 11:48 ص 03:16 م 05:58 م 07:13 م برنيس 04:12 ص 05:34 ص 11:43 ص 03:10 م 05:52 م 07:06 م سفاجة 04:15 ص 05:40 ص 11:49 ص 03:18 م 05:59 م 07:15 م مرسى علم 04:13 ص 05:36 ص 11:46 ص 03:13 م 05:55 م 07:09 م شلاتين 04:12 ص 05:34 ص 11:43 ص 03:09 م 05:52 م 07:05 م سيدى برانى 04:41 ص 06:10 ص 12:21 م 03:52 م 06:33 م 07:53 م الضبعة 04:32 ص 06:00 ص 12:11 م 03:42 م 06:23 م 07:42 م العلمين 04:30 ص 05:58 ص 12:09 م 03:40 م 06:21 م 07:39 م واحة سيوة 04:46 ص 06:13 ص 12:23 م 03:53 م 06:34 م 07:51 م موط (الداخلة ) 04:37 ص 06:00 ص 12:09 م 03:38 م 06:19 م 07:34 م الفرافرة 04:38 ص 06:03 ص 12:13 م 03:42 م 06:23 م 07:39 م البويطى 04:33 ص 05:59 ص 12:09 م 03:39 م 06:20 م 07:37 م باريس 04:31 ص 05:54 ص 12:03 م 03:31 م 06:12 م 07:26 م المحلة الكبرى 04:22 ص 05:50 ص 12:01 م 03:32 م 06:13 م 07:32 م الحمام 04:22 ص 05:50 ص 12:01 م 03:32 م 06:13 م 07:31 م نجع حمادى 04:23 ص 05:47 ص 11:56 ص 03:25 م 06:06 م 07:21 م بورسعيـد 04:16 ص 05:45 ص 11:56 ص 03:27 م 06:07 م 07:27 م السـويس 04:17 ص 05:44 ص 11:55 ص 03:25 م 06:06 م 07:24 م العريـش 04:10 ص 05:39 ص 11:50 ص 03:21 م 06:01 م 07:20 م الطـــور 04:15 ص 05:41 ص 11:51 ص 03:20 م 06:01 م 07:18 م دمنـهـور 04:24 ص 05:52 ص 12:03 م 03:34 م 06:15 م 07:34 م ادفو 04:21 ص 05:44 ص 11:54 ص 03:22 م 06:03 م 07:18 م اسنا 04:22 ص 05:45 ص 11:55 ص 03:23 م 06:05 م 07:19 م الأقصر 04:21 ص 05:45 ص 11:54 ص 03:23 م 06:04 م 07:19 م القاهرة الجديدة 04:21 ص 05:48 ص 11:59 ص 03:30 م 06:11 م 07:29 م توشكى 04:29 ص 05:51 ص 11:59 ص 03:26 م 06:08 م 07:21 م الدلنجات 04:23 ص 05:52 ص 12:03 م 03:34 م 06:15 م 07:33 م كاترين 04:13 ص 05:39 ص 11:49 ص 03:19 م 06:00 م 07:17 م

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مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية اليوم الأحد 28 مارس - صورة أرشيفية من مسجد السيدة زينب