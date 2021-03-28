شكرا لقرائتكم خبر عن موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا .. ووقت رؤية الهلال فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر البحث عن موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا ووقت رؤية هلال شهر رمضان على محرك بحث جوجل، لمعرفة أول شهرمضان، خصوصًا مع انتصاف شهر شعبان وقرب حلول شهر رمضان 1442 هجريًا والذي ينتظر ملايين المسلمين فى شتي أنحاء العالم قدومه لأداء فريضة الصوم.

أعلن علماء الفلك أن موعد أول رمضان 2021 فلكيا لعام 1442 هجريًا يوافق يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021، وينتهي يوم الأربعاء 12 مايو 2021، ويصبح يوم الخميس 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وحددت الحسابات الفلكية عدد أيام عام 1442 هجري بـ354 يومًا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان يٌولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و31 دقيقة فجر يوم الإثنين الموافق 12 إبريل 2021 بتوقيت القاهرة ، وهو اليوم التالي ليوم الرؤية، وعليه تكون غـرة شهـر رمضان المبارك لعام 1442هجرية فلكياً هو يوم الثلاثاء 13/4/2021م.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان له أن هلال شهر رمضان الجديد لن يكون وُلد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م، وهو يوم رؤية الهلال في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس يوم الرؤية في القاهرة بـ30 دقيقة، وفى مكة المكرمة بـ 26 دقيقة، ويغرب الهلال الجديد في محافظات جمهورية مصر العربية قبل غروب شمس ذلك اليوم بفترات تتراوح بين 26 و31 دقيقة، وفي باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية، يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح بين16 دقيقة و46 دقيقة، وعليه يكون يوم الإثنين الموافق 12 إبريل هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ .

ويكون عدد أيام شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية هو 30 يومًا، وتكون عدد ساعات الصوم أول أيام شهر رمضان الكريم فى يوم الثلاثاء 14 إبريل 2021 الموافق أول رمضان 14 ساعة و41 دقيقة حسب توقيت القاهرة، بينما تكون عدد ساعات الصوم فى يوم الأربعاء 12 إبريل 2021 والموافق 30 رمضان هو 15 ساعة و35 دقيقة.

تقوم دار الافتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان 2021 يوم ليلة 29 من شهر شعبان 1442، والذي يوافق يوم الإثنين الموافق 11 إبريل، وذلك من خلال اللجان الشرعية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتقوم اللجان وقتها بتحديد موعد بداية شهر رمضان وتوافقه مع الحسابات الفلكية التى حددت يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل موعدًا له، في تلك الحالة يكون شهر شعبان 29 يومًا.

وفى حالة اختلاف الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 2021 عن الحسابات الفلكية، واعلان دار الإفتاء أن موعد بداية رمضان لا يتوافق مع الحسابات الفلكية، وهو أمر نادر الحدوث، تكون بداية الشهر يوم الأربعاء 13 إبريل بحسب موعد ولادة الهلال الجديد بعد غروب الشمس فيكون عدد أيام شهر شعبان 30 يومًا، وهو أمر مستبعد بحسب العادة بأن يتوافق العلم مع الرؤية الشرعية.

وتقوم دار الإفتاء بمتابعة رؤية هلال جميع الشهور العربية، ولكن لحدث رؤية هلال شهر رمضان المعظم طابع خاص، والذى ينتظره المسلمون لتحديد بداية شهر رمضان وكذلك رؤية هلال شهر شوال لتحديد موعد نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال والذى يوافق أول أيامه يوم عيد الفطر المبارك، كما ينتظر المسلمون أيضًا موعد شهر ذي الحجة والذي يرتبط بتحديد موعد فريضة الحج إلي بيت الله الحرام.

وتستطلع عدد سبع لجان متخصصة منتشرة فى أماكن متفرقة من جمهورية مصر العربية باستطلاع ، وتضم شرعيين ومتخصصين فى علم الفلك، وذلك فى أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصريَّة ومعهد الأرصاد والتى تكون صالحة لرؤية الهلال وخالية من المعوقات مثل الأتربة وغيره.

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