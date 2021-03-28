شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وحدة معالجة مياه الصرف المنفذة من مركز بحوث المياه × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المركز القومى لبحوث المياه من تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة (1000) مكعب من المياه يومياً تمهيدا للتنفيذ كتجربة في إحدى القرى.

وفى التقرير التالى نرصد 7 معلومات لا تعرفها عن الوحدة.

1-تقنية قليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحى، حيث إن استخدام المعالجة البيولوجية يؤدى لخفض مراحل المعالجة من 6 مراحل الى 3 مراحل.

2- الوحدة تخدم 5000 نسمة ويمكن استخدامها بالمناطق الريفية المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

3-مهمتها تحسين نوعية المياه بالمجارى المائية ، وانخفاض التكلفة ، وصغر المساحة ، وسهولة التشغيل أبرز مميزات وحدة المعالجة.

4- يمكن الاستفادة من المياه الناتجة من عملية المعالجة في ري المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة ، والتخلص الآمن من الحمأة (المخلفات الصلبة) في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي.

5 -تتميز الوحدة بصغر المساحة مقارنة بمحطات الصرف الصحي المركزية، وسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها، الأمر الذى يسمح بتطبيق تلك النماذج داخل الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الريفية والقرى والعزب المحرومة من خدمة الصرف الصحي .

6- فكرة المعالجة تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة مع إمكانية إستخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحي .

7- تتميز طريقة التهوية المباشرة الممتدة بإنخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل مقارنة بإستخدام مواد أخرى في المعالجة والتي تحتاج لأعمال صيانة بصفة دورية.