دراسة حديثة ترصد 5 أرقام مميزة عن تطور منظومة وقطاع السياحة فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، 5 أرقام مهمة عن تطور منظومة السياحة فى مصر خلال العقد الأخير، حيث أكدت أن الدولة المصرية عملت على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسائحين فى كافة المقاصد المصرية.

وتابعت، حرصت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة على وضع استراتيجية لتأهيل وتنمية المورد البشرى بالقطاع السياحى، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فبدأت الوزارة فى مشروع تدريبى لمختلف الطوائف العاملة بالسياحية، مثل المرشدين السياحيين وعمالة الفنادق والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى مندوبى الشركات وقائدى السيارات السياحية.

وفيما يلى 5 أرقام هامة عن نشاط قطاع السياحة فى العقد الأخير:..

1- استضافت البلاد فى عام 2019 أكثر من 13 مليون سائح

2- أكبر عدد للسائحين استضافته مصر كان فى عام 2010م والذى وصل لأكثر من 14.7 مليون سائح

3- حققت البلاد فى هذا العام أكبر قدر محقق من الإيرادات السياحية بواقع 13.03 مليار دولار

4- حققت مصر خلال العقد الأول من القرن 21 تناميًا سياحيًا متصاعدًا وقفز عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2010 بأكثر من 60%

5- وفرت مصر تدريب كامل لحوالى 12،200 موظف بالقطاع الخاص من العاملين بالسياحة على مدار العامين 2018 و2019