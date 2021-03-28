شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفر الشيخ»: بدء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، عن بدء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم الأحد، وتستمر لمدة 4 أيام وتنتهي 31 مارس الجاري.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه سيتم التطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم فرقا متحركة من شقة إلى شقة وفرقا ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة، والأطفال المستهدفون من عمر يوم حتى 5 سنوات.

إقرأ المزيد: محافظ بني سويف : بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا