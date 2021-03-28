شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسي مطروح يناشد المواطنين سرعة التصالح علي مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين سرعة إنهاء إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية مارس الجاري، مضيفا أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة تلقى 9817 طلب تصالح.

وشدد جاب الله على إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين اوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.