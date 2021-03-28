شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة فنية وهندسية للوقوف على أسباب وأضرار حريق الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كلف المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب المحافظ، بتشكيل لجنة فنية وهندسية للوقوف على أسباب حريق عدد من الأكشاك بمنطقة نفق المشاة أسفل السكك الحديدية بمدينة الزقازيق، والأضرار والتلفيات الناتجة عنه.

وقالت «عبدالعظيم» إن الحصر الأولي لعدد الأكشاك التي نشب الحريق بها بلغ 20 كشكا بنفق المشاة أسفل السكك الحديدية، مشيرة إلى وصول الأدلة الجنائية مكان الحريق لإجراء التحقيقات اللازمة، والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

كانت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الإدارة، سيطرت على حريق نشب في عدد من المحال والأكشاك الموجودة بنفق المشاة أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى المحال والمباني الخاصة بالسكة الحديد القريبة من الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.