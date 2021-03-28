شكرا لقرائتكم خبر عن «تغليظ عقوبة الختان» وقانون «الرى» الجديد يصلان المحطة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع بالانتهاء من عدد من التشريعات الهامة، حيث تشهد جلسة، الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة الختان، كما يستكمل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

وتنص المادة 242 مكرر، وتعديلاتها، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد فى حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

كما تقضى المحكمة، فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التى يجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

ونصت المادة (242 مكرراً أ) على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً»، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس من مناقشة 23 مادة الأيام الماضية.

ويتضمن مشروع القانون أسسا وقواعد للتصدى لبعض الظواهر والمتغيرات التى طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضى المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة فى حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

كما تضمن أيضًا الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى.

فيما ستشهد جلسة الثلاثاء مناقشة 23 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب، بشأن دوائرهم، أبرزها اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتى تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015، واقتراح النائب محمود أبوالخير، بشأن رصف طريق وادى النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6)، واقتراح محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفرالشيخ، والنائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو- مركز سيدى سال- محافظة كفرالشيخ، واقتراح النائبة سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية- محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضى وخدمة الإنترنت، والنائب محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف طريق الجمالية- إسكندرية الجديدة بطول نحو (8 كم) مركز الجمالية- محافظة الدقهلية، واقتراح النائب محمد نشأت العمدة بشأن سرعة افتتاح مستشفى سمالوط النموذجى- محافظة المنيا.