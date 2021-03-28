شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تبدأ تلقي الطعون على المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتح جامعة بنها، الأحد، باب الطعون على المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لمدة يوم واحد فقط، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدور الثاني.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب، وتضم كلا من الدكتور محمد عبدالفتاح محمد حامد، و الدكتور كرم عبدالغني عبدالرحمن جودة.

كانت لجنة اختيار عمداء الكليات، أعلنت مؤخرا، فتح باب التقدم لعمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بدءا من يوم السبت ٢٠ مارس، وحتى الخميس ٢٥ من الشهر الحاري، بمقر الجامعة، على أن تنطبق عدة شروط على المرشحين، وهي أن يكون المتقدم للترشح أستاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح ولا يقبل ترشح المعار أو المنتدب كلياً إلا بعد تسلم عمله بالكلية أو المعهد، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، إصافة ألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، وأخيرا حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.