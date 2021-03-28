شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم قطارى سوهاج يفرض نفسه على «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرض حادث تصادم قطارين بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وسقوط عشرات القتلى والمصابين، نفسه على جلسات مجلس النواب، التى تبدأ اليوم الأحد، بعد إعلان أكثر من نائب تقدمه ببيان عاجل موجه لوزير النقل كامل الوزير، ورئيس الحكومة بشأن الحادث، وإعلان لجنة النقل والمواصلات لعقد اجتماع عاجل بشأن الواقعة.

وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً، لبحث حادث تصادم قطارى طهطا بمحافظة سوهاج، لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

وأضاف «عابد» أنه فى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين فى حال ثبوت ذلك.

فيما قال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية سيكون لها موقف من حادث قطار طهطا، بعد الانتهاء أولا من إنقاذ المصابين، وانتهاء النيابة العامة من إجراءاتها، وتحديد أسباب الحادث.

وأضاف «الضبع»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه بعد دقائق توجه إلى موقع الحادث، وتحركت أجهزة الدولة بأسرع وقت «لإنقاذ ما يمكن إنقاذه» من المصابين، مؤكداً أن أعداد الضحايا والمصابين لا يمكن حصره الآن، فمازالت أجهزة الدولة والمتطوعون يحاولون إنقاذ الضحايا.

وتقدمت النائبة مها عبدالناصر ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزير النقل، والمواصلات عن حادث قطار سوهاج عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذى نتج عنه عشرات الضحايا والمصابين.

وقالت عضو مجلس النواب أن بيان هيئة السكة الحديد بإلقاء اللوم على مجهولين قاموا بفتح صمام «بلف» الخطر كما ورد ببيانهم الإعلامى غير مقبول، وقالت: «هل صمامات الخطر متروكة للمواطنين لفتحها والتسبب فى مصرع وإصابة العشرات من المصريين؟.. هذا التفسير غير مقبول على الإطلاق»

وطالبت النائبة بالتحقيق الفورى ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وتشكيل لجنة تقصى حقائق من لجنة المواصلات والنقل والأمانة العامة للمجلس للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت «عبدالناصر»: «لابد من محاسبة المسؤولين عن حادثة قطار الصعيد، فعدد الضحايا والمصابين ليس هينا.. ولا بد من العمل على تطوير منظومة السكة الحديد لمنع أى حادث من هذا النوع».

فيما أعلن النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، عن تقدمه ببيان عاجل للدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، حول حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج.

وقال «إمام»، فى تعليق كتبه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «مصر بلد واحد مش بلدين! ومينفعش تستمر الأمور كده بلد فيها طرق بمليارات وقطار كهربائى وبلد تانيه طرقها أشباه مدقات وقطاراتها ووسائل الأمان فيها تنتمى لقرن فات».

وأضاف: «مش هنطنش ولا هنطبطب على غلط اللى يغلط يتحاسب أيا كان».