شكرا لقرائتكم خبر عن 99.5 % و98.5 % نسبة النجاح ببرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الإنجليزية والعربية بتجارة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الإنجليزية والعربية للفصل الدراسى الاول.

وقال قدري أن نسبة النجاح بلغت في برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية 99.5 % وجاءت كالآتي المستوى الأول انجليزى 92.2%، المستوى الثانى انجليزى 99.5%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث انجليزى 99.7%، والمستوى الرابع انجليزى 99.4%.

واوضح انه قد بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية 98.5 %، حيث جاءت نتائجه كالآتي: المستوى الأول عربى 96.7%، المستوى الثانى عربى 98.7%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث عربى 98.3%. والمستوى الرابع انجليزى 99.2%.

ووجه قدري الشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على كل ما تلقته الكلية من دعم خلال العام الدراسى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصأ على سلامة الطلاب.

كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية، ممثلة في الوكلاء، مسئولى الكنترولات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين على ما بذلوه جميعا من عمل شاق ساهم في دقة وسرعة إعلان نتائج.