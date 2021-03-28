شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مقابلة المجموعة الثالثة من الطلاب المتطوعين لأنشطة مركز إعداد القادة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها، المجموعة الثالثة من طلاب الجامعة المتقدمين للمشاركة تطوعياً بأنشطة اللجان المختلفة بالمركز.

وقال بيان صحفي السبت، إنه تم عمل مقابلات شخصية لكل المتقدمين، لمشاركتهم في 9 لجان وهي التنظيم والإعلام والعلاقات العامة والشكاوي والمقترحات والتقييم والمتابعة والأنشطة والفعاليات وذوي الهمم والفتيات والموارد البشرية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لدور رسالة مركز إعداد القادة بجامعة بنها في إعداد وتأهيل كوادر طلابية شبابية واكتشاف النماذج الرائدة من طلاب الجامعة لتمكينهم وإعطائهم الفرصة العملية لوضع لمستهم الخاصة في فعاليات مركز إعداد القادة بالمستقبل.

وأكد البيان استمرار المقابلات الشخصية علي مدار الأسبوع الجاري، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.