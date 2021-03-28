شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بمرور 60 عاما لهبوطه على القمر.. القنصلية الروسية بالغردقة تفتتح معرض صور لـ«جاجارين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالا بالذكري الـ60 علي هبوط أول إنسان على سطح القمر، افتتحت القنصلية الروسية العامة بالغردقة، مساء السبت، معرض للصور الفوتوغرافية عن رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين، بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي ملتقى الفنون والنحت الدولي المقام بالممشي السياحي بمدينة الغردقة.

ويشمل المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية تحكي حياة وتاريخ جاجارين وزيارته لمصر ومقابلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وزيارته للأهرامات ويستمر المعرض حتي نهاية شهر مارس الجاري.

واكد فيكتور فورو بايف، القنصل الروسي بالغردقة، أن الصور تم اختيارها بعناية فائقة فهي تمثل مختلف مراحل حياة جاجارين وتم توجيه الدعوة للجالية الروسية المقيمة بالغردقة وأطفالهم للتعرف علي حياة أول رائد فضاء في العالم، حيث كان يعمل طيارا في القوات الجوية السوفيتية، وكان أول إنسان يحلق في الفضاء في 12 أبريل عام 1961، بسرعة تتجاوز 400,27 كم/ ساعة، واستمرت رحلته من لحظة الإطلاق إلى الهبوط ساعة و48 دقيقة، بقيت سفينته الفضائية فوستوك 1 في المدار 1,89 دقيقة، وفي أعلى نقطة، كان جاجارين على ارتفاع 327 كم عن الأرض، وتوفي في حادث تحطم طائرة عام 1968م.