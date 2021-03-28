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منع زواج فتاة قاصر بكفر الشيخ

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وحدة الحماية العامة بكفر الشيخ، من منع تزويج فتاة دون السن القانونية يوم زفافها.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من خط النجدة، لمدير وحدة حماية الطفل العامة، ألاء عبدالحميد خفاجي، برصد حالة زواج لفتاة قاصرتدعى «ن ع»بمركز بيلا.

وبعد العرض على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع اتمام الزواج، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب وأسرة الفتاة القاصر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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