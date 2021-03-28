شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن الاجتماعي» تفاجئ سيدة قطار سوهاج المطرودة من ابنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، إنه تم استلام سمرة الراوي، سيدة قطار سوهاج، من مستشفى طهطا، ولا يليق أن يتنكر أولادها لها، ومسؤوليتنا رعايتها وسنلحقها في دار المسنين بسوهاج.

وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»: «سنجري عليها الإجراءات الاجتماعية المطلوبة وسيتم تسكينها في برنامج تكافل وكرامة ومبلغ شهري من التكافل الاجتماعي إلى جانب مبلغ تعويضات للمصابين في الحادث».

من جانبها، قالت الراوي: «كنت نازلة القاهرة بعد مشكلتي مع ابني وكنت رايحة السيدة زينب وأم هاشم أقعد فيهم لأن معنديش سكن وقلبي وربي عالم بيا».

وتابعت: «ما كانش معايا فلوس وربنا بعتلي واحد قاطع لي التذكرة وركبت قطار سوهاج اللي رايح على القاهرة».

وأردفت: «بعد حادث القطار كنت بقول يارب وراح ربنا باعت لي شاب ساعدني وخرجني وسحبني وطلعني في الأمان بعيد عن القطر، منوهة بأنها تتلقى الرعاية حاليًا في دار رعاية المسنين».