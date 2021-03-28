شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج والعمرة بالسعودية يغادر القاهرة عقب بحث دعم التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة بالسعودية، عقب زيارة استغرقت عدة أيام التقي خلالها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث عدد من الموضوعات ذات الأهتمام المشترك في مجال النقل الجوي، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين وآلية التنسيق بينهما.

و قال وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران المدنى المصرى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التى تسهم بشكل كبير فى تطور وتقدم صناعة النقل الجوى فى مختلف مجالاته، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون بما يحقق المصالح الاقتصادية و تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور عصام بن سعد، على عمق العلاقات السعودية المصرية، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة المشاورات في ضوء المصالح المشتركة من خلال التنسيق المبكر و بحث كافة الموضوعات ذات الأهتمام المشترك ، مثمنا ما شهده من تطور كبير داخل قطاع الطيران المدنى المصرى، كما أكد حرص الجانب السعودى على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والشراكة الفعالة مع وزارة الطيران المدنى المصرى وشركاتها التابعة، بما يخدم الطرفين فى ومختلف المجالات الخاصة بصناعة النقل الجوى.