كيف تعتنى بصحتك النفسية؟.. وزارة الصحة تجيب

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 آليات للعناية بالصحة النفسية مشيرة إلى تخصيص خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين حول المشاكل النفسية 08008880700 و 0220816831 .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012