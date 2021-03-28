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كيف تعتنى بصحتك النفسية؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 آليات للعناية بالصحة النفسية مشيرة إلى تخصيص خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين حول المشاكل النفسية 08008880700 و 0220816831 .

وتضمنت نصائح وزارة الصحة للعناية بالصحة النفسية 6 طرق:

1- الاستيقاظ مبكرا والنوم في نفس الوقت يوميا .

2- تخصيص وقت للقيام بالأمور التي يفضلها الشخص. 

3- المحافظة علي النظافة الشخصية .

4- ممارسة بانتظام .

5- تخصيص وقت للعمل ووقت للراحة .

6- تناول الوجبات الصحية في أوقات منتظمة يوميا .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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