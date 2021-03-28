شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعتنى بصحتك النفسية؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 آليات للعناية بالصحة النفسية مشيرة إلى تخصيص خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين حول المشاكل النفسية 08008880700 و 0220816831 .
وتضمنت نصائح وزارة الصحة للعناية بالصحة النفسية 6 طرق:
1- الاستيقاظ مبكرا والنوم في نفس الوقت يوميا .
2- تخصيص وقت للقيام بالأمور التي يفضلها الشخص.
3- المحافظة علي النظافة الشخصية .
4- ممارسة الرياضة بانتظام .
5- تخصيص وقت للعمل ووقت للراحة .
6- تناول الوجبات الصحية في أوقات منتظمة يوميا .