شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى: أسامة هيكل اشتبك مع نقابة الإعلاميين وضرب مصداقية الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تمنى لى التوفيق ورحب عندما توليت رئاسة التحرير، وكان يظن أن الهجوم الإعلامى الذى تعرض له السبب المباشر لخسارته منصبه، وظن أن أعداءه هم أبناء مهنته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: مثلا تصرفه مع الأستاذ مكرم محمد أحمد قبل أن يترك المجلس الأعلى للإعلام، وتقدر تعتبره ليّن الدستور فيما يخص الصلاحيات، ثم اشبتك اشتباكا غير مبرر مع نقابة الإعلاميين فى نفس الفقرة، ثم ضرب مصداقية الإعلام المصرى، والوزير ارتضى أن يكون إعلام الجماعة الظهير الإعلامى له فى الأمر، وأنا قولتله هذا الكلام فى مكتبه عندما ذهبنا لتصفية الأجواء.