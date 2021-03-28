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أخبار × 24 ساعة..الصحة تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا ‎ 

الميكروويف لا يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل ‎   

الكهرباء: رسوم النظافة تُحدد من قبل المحليات وشركات التوزيع تحصلها فقط ‎

وزير الرى يشكك فى أمان سد النهضة: "طلبنا التصميمات ولم تأت إلينا" ‎     

التضامن تستأنف غدا صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة ‎ 

وزير النقل: منظومة السكة الحديد ستعمل آليًا فى 2024   

وزير الرى: إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مياه سنويا

مصادر بمحافظة القاهرة: تعلية 4 أدوار مخالفة بعقار جسر السويس سبب انهياره     

وزيرة الصحة: أول سيارة إسعاف وصلت بعد 5 دقايق فى حادث قطارى سوهاج

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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