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اليوم.. الحكم في دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضي منصور من الظهور بالإعلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام.

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٣ /٧٠ قضائية.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضي منصور من الفضائيات .

ذكرت الدعوى أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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