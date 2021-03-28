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بينها ضبط 1181 قضية منع تداول الأرجيلية.. جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية علي مستوي الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً علي الإقتصاد الوطني والحفاظ علي المال العام.

واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس ()

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن عدة نجاحات يرصدها الفيديو التالي:

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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