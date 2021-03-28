مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان 3 رحلات من ألمانيا وبولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، رحلة جوية تابعة لشركه لوفتهانزا الألمانية، القادمة من فرانكفورت، على متنها 196 سائحًا، ومن المقرر أن تسيّر الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلى مطار الغردقة، في إطار جهود وزارة الطيران المدني، لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الجذب السياحي.

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا، تابعتين لشركة ''ENT'' البولندية، كان على متن الرحلة الأولى 139 سائحًا، والثانية 151 سائحًا، وتعد هذة الرحلات الأولى بعد توقف دام أكثر من عام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.