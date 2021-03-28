نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
عقدت نقابة المحامين اليوم السبت جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وحضور أعضاء المجلس حسين الجمال، محمد الكسار، ومحمد راضي مسعود، وماجد حنا.
وعُقدت الجلسة لنقابات شمال الدقهلية وجنوب الدقهلية والمنوفية وطنطا ودمياط والمحلة وبورسعيد وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وبني سويف والفيوم والبحر الأحمر في مقر النقابة العامة.
واستهل رجائي عطية - نقيب المحامين - كلمته للأعضاء الجدد قائلاً: "نحن نعيش الساعات الأخيرة من محنة حادث قطاري سوهاج؛ فمنهم من لقيَ ربّه ومنهم من يُعاني من الإصابة، مطالبًا جميع الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين".
وأضاف نقيب المحامين قائلًا: "اليوم بمثابة يوم ميلادٍ جديدٍ لكم في مهنة المحاماة، وهذا الميلاد يعقبه مسئولية، فزميلي محمد الكسار تحدث عن التحاق المحامي بمكتب، وأنا أضم صوتي إلى صوته، ولكني أعرف أن الانضمام إلى مكاتب المحاماة للأسف لم يعد ميسورًا أمام جميع المحامين، وهذه مساءلة نحاول أن نبحث لها عن حل"، مشيرًا إلى أن صاحب المكتب في النهاية يبقى هو صاحب المكتب، فإذا لم يقبل الزميل أو الزميلة عن رضًا حقيقي؛ فسوف يضع أمامه العقبات ويكرهه في مهنة المحاماة، فلا تعلقوا حقكم في العلم والمعرفة واكتساب الخبرة على مصدرٍ واحدٍ فقط، فإن يُسِّر لك أن تكون في مكتب، فعليك أن تنضم لأسرة المكتب بقلبٍ مخلصٍ ورغبةٍ حقيقةٍ حتى تستطيع جنى العلم والمعرفة واكتساب الخبرة.