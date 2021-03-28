شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين: 80% من المواطنين يستحقون الدعم للخبز والتموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لتنظيم المعلومات، إن هناك ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين سارية موجودة في مصر وتصرف الدعم، كما أن هناك ما يقرب من 64 مليون مواطن يتحصلون على الدعم والسلع التموينية، و80% من المواطنين يستحقون الدعم للخبز والتموين.

واضاف «مدكور»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك 73 مليون مواطن يستفيدون من دعم رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن هناك بطاقات تموينية يكون عليها أفراد لـ15 مواطنا، مؤكدًا أن البطاقة التي عليها من مواطن لـ4 يحصلون على 50 جنيها كدعم، بينما أكثر من 4 مواطنين يحصلون على 25 جنيها فقط.

وأوضح أن المستفيد الوهمي من الدعم تم إزالته عام 2019، كما أنه تم رفع الدعم عن من أصحاب الدخل والإنفاق العالي وملاك الأراضي وأطيان والسيارات الفارهة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مكاتب التموين وسيكون على نظام الحصول على رقم والحصول على خدمات تموينية عن بعد كموقع «مصر الرقمية»، مؤكدًا أنه سيتم فتح باب التظلمات لمن يحصل على الخبز دون التموين بعد استكمال قاعدة البيانات قريبًا.

وتابع: «هناك خدمة بإضافة الزوجة وصرف التموين لمستحق الخبز»، موضحًا أن المخبز الذي سيتم مراقبته بحوزته بعض من بطاقات الخبز أو التموين ستحرز البطاقات وسيمنع صاحبها من الحصول على الدعم لشهرين، فيما كان صاحب المخبز يتلاعب بالبطاقة.