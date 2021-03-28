شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: مسؤولية جنوح سفينة قناة السويس تقع على قائدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن قناة السويس في السنة الواحدة تتحرك بها من 18 لـ19 ألف سفينة، ومعرض حدوث عطل أو أي شئ في إحدى السفن، مشيرًا إلى أنه أقصى تعطل لقناة السويس كان ساعات منذ 1967، لكن هذه المرة بسبب جنوح السفينة تعطلت لأيام.

وأضاف «مميش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن السفينة الجانحة في قناة السويس ثقيلة وجنوحها بسبب قوة الرياح وعدم قدرة قائدها على السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على قائد السفينة، وليس على المرشد التابع لهيئة قناة السويس.

وأوضح أن هذا الحادث سيقدم الكثير من الدروس المستفادة لهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى قائد السفينة دخل بها إلى القناة حتى تواجدت على جانبي القناة وتم تأمين المساحة بجانب السفينة وعدم تحرك أي سفينة أخرى بجانبها.