شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف آليات مساعدة الوزارة لمصابي وذوي وفيات حادث سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كيفية مساعدة الوزارة مصابي حادث تصادم القطارين بقرية الصوامعة غرب بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، وكذلك كيفية صرف التعويضات لأسر الضحايا.

وقالت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»: «من وقت الإعلان عن التعويضات ونحن نستقبل مكالمات وعروضا من شركاء عدة من المجتمع المدني ومؤسسات دينية وغيرها للمساعدة، وندعو الله أن تكون مصر دائما بخير».

وأضافت: «التعويضات لدى الوزارة متنوعة، ثم العجز، والإصابة الشديدة، والإصابات البسيطة، وتزيد التعويضات كلما كانت الإصابة قوية، والوفاة والعجز الكلي في المقدمة ويحصل الشخص أو ذويه على 100 ألف جنيه، بالإضافة لمعاش مدى الحياة، ولا تنتهي علاقتنا بالأسرة بعد التعويض وتصبح في كنف الدولة».

وتابعت: «في حالة العجز بنسبة أعلى من 50%، سيحصل المصاب على 75 ألف جنيه متدرجة، وفي حالة العجز أقل من 50%، فيتدرج التعويض المستحق من 40 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه، وكل مصاب تعرض لعجز كلي جراء الحادث سيحصل على معاش شهري مدى الحياة للقُصر أو لذويه، وكل مصاب من مضي مدة في المستشفى تزيد على 72 ساعة يستحق تعويضا من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وإذا قضى المصاب بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة، فيبلغ ما سيتم صرفه من تعويض له 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه».

واستكملت: «أصبح لدينا حصر كامل بالمصابين والوفيات، ولدينا تعليمات مشددة بصرف التعويضات في أسرع وقت، وصرفنا 20 ألف للمتوفى اليوم خارج الـ100 ألف المقررة».