شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شتوية ودرجة الحرارة الأقل من كل عام .. حالة الطقس من الأحد إلى الجمعة 2 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 28 مارس إلى الجمعة 2 إبريل 2021، حيث يسود طقس بملامح شتوية هو سمة الفترة القادمة وتنشط الرياح الشمالية الباردة على مسطح البحر المتوسط تؤثر على كل الأنحاء وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس، وسجلت درجة حرارة اليوم القاهرة 17 درجة مئوية وهي أقل من معدلات الحرارة في شهر مارس من كل عام وتستمر هذه الأحوال الجوية لمدة أسبوع قادم.

كما تنشط الرياح، وحذرت الأرصاد من اضطراب شديد في الملاحة البحرية يوم الأحد بشكل كبير حيث يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار وسرعة الرياح إلى 85 كم في الساعة، ومتوقعة أن يسود انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على أغلب الأنحاء.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأحد 28 مارس 2021:

اضطراب شديد في الملاحة البحرية: على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 75:85 كلم/ساعة وارتفاع الامواج من 4 إلى 6 متر

فرص سقوط أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 30%

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الاثنين 29 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.



- حالة الطقس الثلاثاء 30 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الاربعاء 31 مارس 2021:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40%

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الخميس 1 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء

- حالة الطقس الجمعة 2 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء

- حالة الطقس من الأحد 28 مارس 2021 إلى الجمعة 2 إبريل 2021