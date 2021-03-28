شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: لن ندفع تعويضات في جنوح سفينة قناة السويس.. وشركات التأمين تعوض الخسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، عن خسائر جنوح السفينة البنمية، مضيفا أنها تكبدت خسائر مالية نظرا لتعطلها في المجرى الملاحي، مع حدوث خسارة مادية للعالم كله، مشيرًا إلى أن هناك خسائر كبيرة للكثير من السفن.

وأكد «مميش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن شركات التأمين ستعوض الخسائر المالية التي حدثت منذ تعطيل السفينة البنمية، وتقوم شركة التأمين بدفع تكاليف الإصلاح إلى هيئة قناة السويس، وليس هناك أي تعويضات ستدفعها مصر، حيث إن هيئة قناة السويس غير مسؤولة عن الحادث.

وأوضح أنه سيتم مراجعة الصندوق الأسود في السفينة للتعرف على أسباب جنوح السفينة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك تعمد لجنوح السفينة، كما أنه منذ عام 1967 لم يحدث أي حادث في مجرى قناة السويس، وسيكون هناك لجنة تحقيق مصرية قائمة، مشددًا على أن قناة السويس الجديدة تعمل بشكل جيد والحادث بعيد عنه.