شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكنيسة الروسية يزور دير أبومقار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت (أبومقار)، وبرفقتهم الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وكان في استقبالهم عدد من رهبان الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.