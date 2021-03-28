شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: لايمكن تحديد مدى زمني معين لإنها تعويم السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل على تحريك السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس مستمر على قدم وساق على مدار 24 ساعة، موضحا أنه يتم العمل بـ10 قاطرات، وكراكتين لتحريك السفينة.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن العمل يحكمه سرعة التيار والمد والجزر، موضحا أن الوضع الآن أفضل من الأيام الماضية، خاصة أن العمل المستمر تمكن من تحريك دفة السفينة، في حين أن المركب قبل ذلك كانت ساكنة تماما.

واستطرد أنه لا يمكن تحديد مدى زمني معين لإنهاء أزمة السفينة الجانحة، لأن المركب ضخمة وعملاقة للغاية وتحمل 223 ألف حاوية، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بالسيناريو الذي سيحدث مع هذه السفينة وفي أي اتجاه ستتحرك.

وتابع: «الناقلات العملاقة عادة ما يكون عليها مرشدين من قناة السويس، ولكن رأي المرشد استشاري وليس إلزامي للقبطان، والرأي الأول والأخير يكون للقبطان».