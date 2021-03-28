رئيس هيئة قناة السويس: لايمكن تحديد مدى زمني معين لإنها تعويم السفينة الجانحة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: لايمكن تحديد مدى زمني معين لإنها تعويم السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل على تحريك السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس مستمر على قدم وساق على مدار 24 ساعة، موضحا أنه يتم العمل بـ10 قاطرات، وكراكتين لتحريك السفينة.
وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن العمل يحكمه سرعة التيار والمد والجزر، موضحا أن الوضع الآن أفضل من الأيام الماضية، خاصة أن العمل المستمر تمكن من تحريك دفة السفينة، في حين أن المركب قبل ذلك كانت ساكنة تماما.
واستطرد أنه لا يمكن تحديد مدى زمني معين لإنهاء أزمة السفينة الجانحة، لأن المركب ضخمة وعملاقة للغاية وتحمل 223 ألف حاوية، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بالسيناريو الذي سيحدث مع هذه السفينة وفي أي اتجاه ستتحرك.
وتابع: «الناقلات العملاقة عادة ما يكون عليها مرشدين من قناة السويس، ولكن رأي المرشد استشاري وليس إلزامي للقبطان، والرأي الأول والأخير يكون للقبطان».
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