شكرا لقرائتكم خبر عن مطارا شرم الشيخ والغردقة يستقبلان 3 رحلات من ألمانيا وبولندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، رحلة جوية تابعة لشركة "lufthansa" الألمانية قادمة من فرانكفورت وعلي متنها 196 راكب، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعياً إلى مطار الغردقة، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا تابعتين لشركة'' ENT '' البولندية حيث كان على متن الرحلة الأولى 139 راكباً والثانية 151 راكبا، وتعد هذه الرحلات الأولى بعد توقف دام أكثر من عام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقامت سلطات مطار شرم الشيخ، باستقبال الطائرات بالمطارين بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية للمطار ، حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي.

كما تم عمل تحليل PCR للسائحين الذين لم يتوافر معهم ما يفيد سلبية تحليل PCR، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلاً عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية.