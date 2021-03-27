شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف حقيقة علاقة «لعنة الفراعنة» بالحوادث الأخيرة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أنه لا يوجد شيء اسمه «لعنة الفراعنة»، مضيفا أن الحوادث التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة لا علاقة لها بـ«لعنة الفراعنة».

وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة شيء عظيم جدا يفخر به آباؤنا الفراعنة، موضحا أن موت بعض العلماء بعد فتح المقابر الأثرية في الماضي كان بسبب وجود جراثيم سامة في الغرفة الموجود بها المومياوات، نظرا لأن المومياء محنطة من 3000 سنة وأكثر، وبعد فترة تم التعامل بشكل جيد خلال فتح المقابر.

وأضاف أن موكب المومياوات الملكية أكبر دعاية لمصر، وتابع: «لو دفعنا بلايين الدولارات لم نكن لنستطيع أن نروج لمصر بهذا الشكل.. العالم كله سينظر لمصر باحترام كبير جدا خلال عملية نقل المومياوات، والتي ستستمر لمدة 40 دقيقة».

واستطرد قائلا: «الموكب هيهز العالم كله.. فعندما أرسلنا مومياء رمسيس الثاني إلى فرنسا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمدة 6 أشهر تم استقبالها استقبال ملكي ضخم».