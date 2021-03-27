شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة قطار سوهاج: «ابني طردني وركبت القطر عشان أروح السيدة زينب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الحاجة سمرا الراوي، إحدى مصابات حادث قطاري سوهاج، المعروفة بـ«سيدة قطار سوهاج»، إنها توجهت لركوب القطار بعد مشادة بينها وبين ابنها، موضحة أن ابنها طردها من منزلها منذ أكثر من أسبوعين، إلا أن بعض الأهالي استقبلوها في منزلهم.

وأضافت الراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنها ركبت القطار للسفر إلى القاهرة والتوجه إلى السيدة زينب: «كنت بعيش أنا وابني في بيت 11 متر.. وطردني منه وقالي لو جيتي البيت هقتلك»، كاشفة عن تفاصيل تصادم القطارين، وأن القطار توقف لربع ساعة في هذه المنطقة حتى جاء القطار الآخر وتصادم معه من الخلف.

وأشارت إلى أنها كانت غير قادرة على الحركة لوجودها بين زجاج القطار والكراسي، متابعة: «شاب أنقذني وشالني للطريق، والإسعاف نقلتني المستشفى»، مؤكدة أن وزارة التضامن خيرتها بين الجلوس في دار مسنين أو شقة، موضحة أنها اختارت أن يكون لها شقة في منطقة السيدة زينب لكي تصلي بالمسجد.