شكرا لقرائتكم خبر عن مزودة بكاميرات ومكيف.. 15 معلومة عن عربات الترام الأوكرانية الجديدة في اللإسكندرية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتميز عربات الترام الجديدة في الإسكندرية والتى تم تشغيلها رسميا السبت، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم خدمات متفردة للركاب.

«المصرى اليوم«تنشر 15 معلومة عن العربات الأوكرانية الجديدة، حيث يقول المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للركاب في الإسكندرية، إن إجمالي عدد عربات الترام التي تم التعاقد عليها والمصنعة في دولة أوكرانيا هي 15 تراما، لافتا إلى أنه تم إدخال 8 عربات ترام منهم الخدمة من قبل، واليوم تم إدخال 7 عربات ترام الباقية للخدمة.

وأشار إلى أن خط السير الأول للترام من سان ستيفانو حتى محطة الرمل وتعريفة الركوب 5 جنيهات، أما خط السير الثاني من سان ستيفانو وحتى رأس التين تعريفة ركوب 7 جنيهات، ومن سان ستيفانو حتى محطة الرمل تعريفة ركوب 5 جنيهات، ومن محطة الرمل وحتى رأس التين تعريفة ركوب 3 جنيهات.

وعن الأتوبيسات الجديدة، أوضح رئيس الهيئة؛ أن خط السير سيكون الأنفوشى طريق الكورنيش/ المندرة/ المنتزه، لافتا إلى أن الأتوبيس يسع 80 راكب جلوس، ومكيف الهواء، وبه دور علوى مكشوف وواضح الرؤية وجيد التهوية كما يمكن تغطية السقف اذا لزم الأمر، ومزود بكاميرات داخلية للمراقبة تعمل بأعلى سبل التكنولوجيا الحديثة، كما أنه مجهز لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر أن الترام المصنعة في دولة أوكرانيا تتميز بأنها مكيفة الهواء، والزجاج يسمح بالرؤية كاملة وواضحة، وبها نظام أمان تام للركاب بحيث لا تفتح الأبواب إلا إذا توقف الترام نهائيا لحين نزول وصعود الركاب وغلق الأبواب ولا تتحرك إلا إذا كانت الأبواب مغلقة تماما، كما إن العربات مزودة باخطار صوتي ومرئي للركاب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتي للركاب عن غلق الأبواب بالإضافة إلى إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ وكذا إذاعة خارجية لأخطار الركاب المنتظرين على المحطة. كما أن العجل مزود بنظام الكاوتش المرن لضمان انخفاض الضوضاء أثناء السير، ومزود بمنظومة لمنع الزحف والتزحلق. كما أن الترام مزود بنظام إنذار للحريق، وكذا لوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجه (أمامية، خلفية، جانبية) توضح خط السير، ويمكنه أن يسير بدون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5كم، وبها وحده سير وتحكم خلفية.

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