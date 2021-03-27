شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعلن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

جاء ذلك خلال لقائه مع الشباب الذي يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة «كنيسة في بيتك» تحت عنوان «99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا».

وتلقى البابا سؤالا من أحد الشباب عن مدى صحة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، رغم ما ينتشر عن الآثار الجانبية للقاحات، وأجاب البابا أن هذه اللقاحات تم إنتاجها بعد عدة تجارب وتم التأكد من فاعليتها.

وأكد أن ما يتردد بشأنها هو نتيجة للمنافسة التجارية بين الشركات المنتجة، معلنًا عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وسيحصل على الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع.