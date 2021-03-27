شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يعقد اجتماعا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، السبت، اجتماعاً بالآمن الجامعي، ناقش عددا من الموضوعات التي تتعلق بسلامة الطلاب وهيئة التدريس والجهاز الإداري للحماية من فيروس كورونا.

واكد محجوب ضروره التزام الطلاب واعضاء هيئه التدريس والعاملين بارتداء الكمامات، كما شدد على الاهتمام ببوابات التعقيم الإلكترونية المجهزة بأربعة رشاشات والتزام أفراد الآمن بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم للحماية من فيروس كورونا.

كما شدد على توفيرالأدوات والمعدات الوقائية اللازمة لتطبيق هذه الإجراءات، معربا عن اهتمامه الشديد بسلامة وصحة الطلاب أثناء العملية التعليمية للحماية من فيروس كورونا.