شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف الإسكندرية.. أول تطبيق إلكتروني سياحي شامل بـ7 لغات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مراسم الإعلان عن التطبيق الإلكتروني «اكتشف الإسكندرية» Discover Alex، والذي يعد أول تطبيق إلكتروني سياحي شامل يتم تنفيذه بمحافظة الإسكندرية.

وشهد المحافظ مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وممثلي الشركة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات (ITAP) المنفذة لبرمجة التطبيق، حيث أنه من المقرر عقب توقيع البروتوكول رفع التطبيق الإلكتروني على جوجل بلاي Google play وآب ستور App stote، وسيكون متاح للتحميل من Google play بعد ١٥ يوما، وفي خلال ٣٠ يوم من App store.

وفي كلمته؛ قال الشريف إن تطبيق «اكتشف الإسكندرية» يعد نقلة نوعية جديدة يتم تنفيذها لأول مرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي، وفي ظل التوجه العام للدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح أن التطبيق سيساهم بشكل كبير في الترويج السياحي لمدينة الإسكندرية، وأضاف أنه يعد ثمرة نتاج عمل استمر لمدة عام كامل بالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة والشركة المنفذة. مؤكدا أنه في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فإننا نحرص على متابعة كل ما هو جديد أو حديث وتطبيقه لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها.

ووجه المحافظ الشكر إلى الشركة المنفذة للتطبيق وكذلك الشكر إلى جميع العاملين بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على جهدهم المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في دعم كافة القطاعات المختلفة بها لمواكبة جميع التطورات التكنولوجية.

من جانبه؛ أوضح محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أن التطبيق يتم إطلاقه بـ 7 لغات هي ( اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية والصينية )، ويحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية سواء التاريخية أو السياحية أو الأثرية والفنادق والخرائط والرسومات، وأشهر الأماكن وأشهر الأكلات وغيرها.

وأضاف أن كل ما يدور في خاطر السائح الأجنبي أو العربي أو حتي السائح المحلي من معلومات عن الإسكندرية يستطيع أن يجدها في هذا التطبيق باللغة التي تناسبه.

اكتشف الاسكندرية .. أول تطبيق إلكتروني سياحي شامل بـ7 لغات (صور)