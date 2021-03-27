شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تشارك في الاحتفال بساعة الأرض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة بنها، مساء اليوم السبت، في الاحتفال بساعة الأرض، تزامنًا مع الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة، ويتم الاحتفال به في السبت الأخير من شهر مارس كل عام.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان صحفي، أنه تم إطفاء الإضاءة بكافة منشآت الجامعة سواء مبنى الادارة الرئيسي، أو الكليات، أو المدن الجامعية لمدة ساعة مساء اليوم إيمانا بقيمة الحدث.

وأضاف أن مصر تشارك في الحدث السنوي العالمي، للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى أهمية الاستفادة من التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، وضرورة إقناع الدول بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتقليل الانبعاث الحراري.

جامعة بنها تشارك فى الاحتفال بساعة الأرض

جامعة بنها تشارك فى الاحتفال بساعة الأرض