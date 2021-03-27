أخبار مصر

مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس جنوب الأقصر بمبادرة «حياة كريمة»

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس جنوب الأقصر بمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، على متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كل القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

من جانبه، تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس بطول 850 قطر 4 بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس المركز أنه جاري العمل بمد وتدعيم خطوط المياه بقرى المركز، وذلك ضمن أعمال تركيب 54 كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة داخل المبادرة بمركز إسنا.

وخلال الجولة، وجه «نصير» أجهزته التنفيذية بتذليل أي عقبات تواجه العمل.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا