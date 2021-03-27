شكرا لقرائتكم خبر عن مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس جنوب الأقصر بمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، على متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كل القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
من جانبه، تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس بطول 850 قطر 4 بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد رئيس المركز أنه جاري العمل بمد وتدعيم خطوط المياه بقرى المركز، وذلك ضمن أعمال تركيب 54 كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة داخل المبادرة بمركز إسنا.
وخلال الجولة، وجه «نصير» أجهزته التنفيذية بتذليل أي عقبات تواجه العمل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954