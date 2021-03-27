شكرا لقرائتكم خبر عن مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس جنوب الأقصر بمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، على متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كل القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

من جانبه، تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس بطول 850 قطر 4 بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس المركز أنه جاري العمل بمد وتدعيم خطوط المياه بقرى المركز، وذلك ضمن أعمال تركيب 54 كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة داخل المبادرة بمركز إسنا.

وخلال الجولة، وجه «نصير» أجهزته التنفيذية بتذليل أي عقبات تواجه العمل.