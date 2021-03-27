شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 7 عربات ترام أوكرانية جديدة بالإسكندرية.. وحصيلة الأسطول تصل لـ15 عربة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدء تشغيل عدد 7 عربات ترام جديدة مصنعة في دولة أوكرانيا، بالإضافة إلى تشغيل عدد 2 أتوبيس سياحي جديد، وإدخالهم في الخدمة، وذلك بحضور المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب.

وأكد المحافظ، خلال تفقد عربات الترام والأتوبيسات الجديدة: "إننا حريصون علي رفع كفاءة ودعم أسطول النقل العام بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل بأحدث تقنيات النقل الحضري الحديث الصديقة للبيئة، فضلا عن توفير وسائل نقل مريحة و متنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وهو الأمر الذي يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع العاملين بهيئة النقل العام، مؤكدا أن الهيئة تعد نموذجا مشرفا بالمحافظة فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتها، وتهتم بتوفير كافة رغبات المواطن من تواجد وسائل نقل مريحة و متنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع.

من جانبه؛ أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي عدد عربات الترام التي تم التعاقد عليها والمصنعة في دولة أوكرانيا هي 15 عربة، لافتاً أنه تم إدخال 8 عربات ترام منهم الخدمة من قبل، واليوم تم إدخال 7 عربات ترام الباقية للخدمة.

تشغيل 7 عربات ترام أوكرانية جديدة فى الاسكندرية .. والحصيلة تصل لـ15 (صور)

تشغيل 7 عربات ترام أوكرانية جديدة فى الاسكندرية .. والحصيلة تصل لـ15 (صور)

تشغيل 7 عربات ترام أوكرانية جديدة فى الاسكندرية .. والحصيلة تصل لـ15 (صور)

تشغيل 7 عربات ترام أوكرانية جديدة فى الاسكندرية .. والحصيلة تصل لـ15 (صور)

تشغيل 7 عربات ترام أوكرانية جديدة فى الاسكندرية .. والحصيلة تصل لـ15 (صور)

تشغيل 7 عربات ترام أوكرانية جديدة فى الاسكندرية .. والحصيلة تصل لـ15 (صور)

تشغيل 7 عربات ترام أوكرانية جديدة فى الاسكندرية .. والحصيلة تصل لـ15 (صور)