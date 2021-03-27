شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: المسلم عليه أن يستغل ليلة النصف من شعبان لقيام الليل والدعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سيد نجم، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يُكثر الصيام في شهر شعبان، ولم يتم صيام شهر كامل إلا شهر رمضان، وجاء شهر شعبان المرتبة الثانية في الصيام عند النبي بعد رمضان.

وتابع «نجم»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الصيام في شعبان مهم للدخول إلى شهر رمضان بقلوب نظيفة، خلاف أن يُدرب المسلم على صيام شهر رمضان بشكل صحيح.

وأضاف أن المسلم عليه أن يستغل ليلة النصف من شعبان لدعاء الله لكي يفرج عنه همه، ويبارك له في عمره، ويزيد من بركة رزقه، مشيرًا إلى أن قيام الليل في النصف من شعبان لا يكون بصلاة الليل بأكمله، ولكن الصلاة ساعة قبل الفجر على سبيل المثال، وتخصيص جزء من الصلاة للدعاء.