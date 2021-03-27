شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أحد ضحايا حادث قطاري سوهاج بمسقط رأسه في نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي قرية الخضيرات بمنطقة أولاد نجم القبلية بمركز نجع حمادي شمال قنا، السبت، جنازة أحد ضحايا حادث قطاري سوهاج واتشحت القرية بالسواد وتعالت صرخات السيدات حزنا على الشهيد الذى كان يبحث عن لقمة العيش.

وتجمع الأهالي في ديوان العائلة والطرقات الضيقة بالقرية انتظارا لجثمان فقيد القرية مصطفى زاكر محمود أحمد، 32 عاماً، عامل أجري متزوج من ربة منزل معاقة وله 3 أولاد، هم أحمد بالصف الثالث الابتدائي، وكريمة بالصف الأول الابتدائي، وعبدالصمد بالحضانة، ووالدته سيدة مسنة تتخطى حاجز الـ70 عاماً، قادته ظروفه الصعبة وضيق المعيشة إلى القطار 157 ليذهب إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل ليعود جثة هامدة.

وقال على السمان، موظف من أهالي القرية، إن الفقيد من أطيب الشباب وكان يحب صلة الأرحام ويشارك فى مساعدة الأهالي في كل المناسبات التي تخصهم.