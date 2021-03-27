شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يكشف سبب جنوح السفينة.. واقترحات السيسي اليومية لحل الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل مستمر داخل قناة السويس على مدار 24 ساعة لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن» في القناة، موضحا أن قبطان السفينة هو المسؤول عن سبب تلك الحادثة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دفة السفينة تحركت وأصبحت تحتها مياه.

وأشار الفريق أسامة ربيع أنه يتم العمل حاليا بمناورات الشد باشتراك عدد من القاطرات لحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، حيث تقوم الكراكات بعملية تفريغ وأصبح هناك مياه تحت السفينة، موضحا أنه يجري العمل حاليا على مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس أن استخدام الحفارات الأرضية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث على جوانب السفينة، موضحا أن الجهود أثمرت عن تحقق نتائج إيجابية أبرزها تشغل المحرك والدفة بكامل طاقتها.

واستطرد الفريق أسامة ربيع أن الرياح ليست السبب الأساسي في أزمة السفينة الجانحة، موضحا أن القناة تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن التحقيقات ستكشف عن السبب الرئيسي وراء أزمة السفينة الجانحة، موضحا أن الرئيس السيسي يقدم اقتراحات يوميا من أجل التعامل مع الأزمة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أنه من الممكن تفريغ حمولة السفينة الجانحة التي تحتوي على 223 ألف طن موضحا أنه تم تمهيد الطريق لدخول الكراكة مشهور والتي بدأت العمل فعليا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس هي الممر الأول في العالم كاشفا أن عبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح يعد صعب.

وأكد رئيس هيئة قناة السوس أنه فور انتهاء أزمة السفينة الجانحة سيتم حل أمة كل السفن المتعطلة في الممر الملاحي خلال 48 ساعة، كاشفا أنه تم التعاقد على 5 قطارات من أحدث القطارات في العالم.