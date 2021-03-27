شكرا لقرائتكم خبر عن «استيقظت لأجد الكراسي تتحرك لوحدها».. «المصري اليوم» بين الناجين من حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى عدد من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج والذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، أمس الجمعة، لحظات الرعب والنجاة لـ«المصري اليوم» وذلك من داخل مستشفى الإيمان العام.

قال محمد جمال إبراهيم أحد المصابين: «أنا كنت راكب القطار المميز من مدينة سوهاج وبعد أن وصلنا إلى قرية الصومعة رأيت عاصفة ترابية تأتي من الخلف افتكرت وقتها أن القطار اشتعلت به النيران فقمت بالقفز من باب العربة محاولا الهرب من النيران ولكن فوجئت بأن قطار اصطدم بنا من الخلف».

وتابع: «بعد سقوطي بجوار قضبان السكة الحديد وجدت أحد عربات القطار مقلوبة وتزحف نحوي حتى أن وجدت نفسي أسفل العربية ولم أجد سوى مكان صغير أسفل العربة حاولت بالزحف حتى خرجت من أسفل العربة وقاموا بنقلي إلى مستشفى طهطا ومنها إلى مستشفى الإيمان العام وأصبت بكسر في الحوض وإصابات في ذراعي ووجهي».

وقال بركات ثروت سليمان، أحد المصابين: «أنا كنت راكب القطار من محطة نجع حمادي بمحافظة قنا عائد إلى منزلي بمركز طما بمحافظة سوهاج وكنت نائم على حامل الحقائب في العربة الأخيرة بالقطار المميز واستيقظت على صراخ الركاب وتدافعهم في العربة إلى العربات الأمامية، ولم اشعر بشيء وقتها إلا بقيام 3 أشخاص من أهالي القرية يقومون بسحبي من بين الكراسي وقاموا بإخراجي من شباك عربة القطار وأغمى عليّ حتى إنني وجدت نفسي في مستشفى طهطا المركزي وتم نقلي إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط».

ويشير عبدالله حسن عبدالعزيز، أحد المصابين في حادث قطاري سوهاج: «ركبت القطار المميز من محافظة قنا وكنت في طريقي إلى طنطا وجاء القطار في موعده وعندما وصلنا إلى محطة سوهاج نمت شوية واستيقظت بعدها على صوت انفجار في القطار لأجد كراسي العربة تتحرك لوحدها وكان في تدافع شديد بين الركاب وكان أحد الركاب يجلس على حامل الحقائب رأسه تسيل دم بسبب قطع في رأسه».

وتابع: «قمت بالزحف على يدي بعد أن تسبب ضغط حديد الكراسي في كسر قدمي اليمين حتى وصلت إلى باب العربة وقمت بالنداء على أهالي القرية الذين تجمعوا حول القطار وقاموا بحملي من على باب العربة وحملي على سيارة نقل حتى أن وصلوا بي إلى مستشفى طهطا وتم تحويلي إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط».

المصابين في حادث قطاري سوهاج داخل مستشفيات أسيوط

المصابين في حادث قطاري سوهاج داخل مستشفيات أسيوط

المصابين في حادث قطاري سوهاج داخل مستشفيات أسيوط

المصابين في حادث قطاري سوهاج داخل مستشفيات أسيوط

المصابين في حادث قطاري سوهاج داخل مستشفيات أسيوط

المصابين في حادث قطاري سوهاج داخل مستشفيات أسيوط

المصابين في حادث قطاري سوهاج داخل مستشفيات أسيوط